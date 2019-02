Een eigen Nieuwscafé om Winterswijkers meer betrokken te krijgen

Tijdens het eerste nieuwscafé, op vrijdag 22 maart - aanvang 17.30 uur, toegang gratis - komt onder meer de politieke crisis in Winterswijk aan bod. Kits: ,,Maar we gaan het ook over jeugd en wonen hebben.” Ook komen cultuuronderwerpen aan bod.



Voor Halleriet is het imago van de Achterhoek een belangrijke motivatie om mee te werken ,,Ik erger me kapot eraan dat de Achterhoek wordt neergezet als regio met alleen maar boeren. Zo’n initiatief als dit maakt het stadser.”



De redactie van het nieuwscafé wordt, behalve door de drie dames, gevormd door journalist Sjoerd van der Werf en raadslid en ondernemer Henk Jan Tannemaat. De redactie bedenkt gezamenlijk de onderwerpen en de gasten. De gesprekken worden afgewisseld door live-muziek. Hoe het programma voor 22 maart eruit gaat zien, wordt binnenkort bekend gemaakt. Het tweede nieuwscafé wordt gehouden op 24 mei.



Het nieuwscafé wordt gehouden in sociëteit Het Pakhuys, in het centrum van Winterswijk. Sound Solutions zorgt voor de geluidsapparatuur. Het programma duurt een uur, van 17.30-18.30 uur. Vanaf 17.00 is de inloop.