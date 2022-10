Een eik en vijftien kunstenaars, van ruige stam tot vederlichte schaal

Sjors Sportief Creatief: Meer dan 100 activitei­ten voor kinderen om mee kennis te maken

NEEDE - Kinderen van de basisscholen in Berkelland kunnen al enige jaren kennismaken met allerlei sportieve en creatieve activiteiten via Sjors Sportief Creatief. Maar in het nieuwe seizoen zijn ook activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar toegevoegd. Te vinden in het net uitgekomen boekje en op de website.

18 oktober