Een filmquiz in Winterswijk waarin de echte filmfreaks niet per se winnen

Ze hebben de hele opzet en alle vragen zelf bedacht, compleet met vertoning van filmfragmenten en –muziek. Dochter Joriene heeft zelfs een app ontwikkeld waarop de deelnemers de antwoorden op de multiplechoicevragen kunnen invullen en waarop ook de tussenstanden kunnen worden afgelezen. Elk deelnemend team van maximaal zes personen, gebruikt daarvoor dus één mobiele telefoon. ,,Maar niet om gauw even de antwoorden te googelen”, haast Joriene erbij te vermelden, ,,want daar heb je eenvoudigweg de tijd niet voor. En we gaan er ook op letten dat er niet vals gespeeld wordt. Ik heb bij een pubquiz weleens gezien dat deelnemers de vraag influisteren op hun smartwatch en dat het antwoord dan in beeld komt. Dat gaan we hier dus niet doen.”



De filmquiz is breed van opzet, waarbij alle genres, van romantische komedie tot horror aan bod komen, net als alle periodes uit de filmgeschiedenis. De nadruk zal in de praktijk wel komen te liggen op de bekende bioscoop-producties en de Nederlandse cinema, want al te obscure arthousefilms passen volgens de Nees-familie niet in de laagdrempelige opzet van de quiz. John: ,,We willen er echt een familiegebeuren van maken waar alle generaties aan mee kunnen doen, van grootouders tot kleinkinderen, want er komen vragen in over zowel oude klassiekers als kinderfilms. Bij veel vragen zit in elk team wel iemand die het antwoord kan weten op een vraag. Het is dus niet per se zo dat de echte filmfreaks er met de prijzen vandoor gaan.”