Een geslaagde woningruil: van boerderij naar dubbel woonhuis

Maar hij nam een nog veel rigoureuzer besluit. In 1927 bouwde hij op het erf een nieuwe boerderij. Wel was hij zo verstandig om eerst het terrein op te hogen. De oorspronkelijke boerderij liet hij staan. Die staat er nog steeds, leeg en vervallen.



Alex Gerritsen (54) en echtgenote Erna Bosch (54) wonen sinds 2002 op Den Brinck. Ze maakten er een dubbel woonhuis van. Jaco, de broer van Alex, woont in het rechterdeel. Alex en Jaco kwamen op een niet-alledaagse manier in het bezit van de woning. Den Brinck was in handen van het aangrenzende vakantiepark. De broers ruilden het met hun ouderlijk huis, een boerderijtje op steenworp afstand, dat in hun bezit was.