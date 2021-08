Een gesmoorde kreet en het geluid van ruisend groen wijst op een val in een tuin verderop

Drie jongens zitten vast na steekpar­tij Lichten­voor­de: twee gewonden

12:19 LICHTENVOORDE - De politie heeft vrijdagavond vier aanhoudingen verricht na het steekincident in de omgeving van de Rode van Heeckerenstraat en de Dr. Ariensstraat in Lichtenvoorde. Twee jongens van 16 en een jongen van 17 uit Harreveld zitten nog vast. Een vierde verdachte is weer in vrijheid gesteld.