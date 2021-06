Eén gewonde bij kettingbotsing op N18 bij Lichtenvoorde; weg in beide richtingen dicht

Aanbiedsta­ti­on ’s-Heerenberg blijft mogelijk tóch open: afval wegbrengen mogelijk ietsje duurder

18:00 ’S-HEERENBERG/ ZEVENAAR - Het aanbiedstation in ’s-Heerenberg blijft waarschijnlijk tóch open voor het wegbrengen van afval, zowel betaald als onbetaald. Met de komst van een nieuw, gezamenlijk aanbiedstation op bedrijventerrein 7Poort in Zevenaar (2022) zou in ’s-Heerenberg aanvankelijk alleen nog maar plek zijn voor de onbetaalde afvalstromen.