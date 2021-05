Een gewonde bij kop-staartbotsing op N18 bij Lichtenvoorde

Regio wil daklozen spreiden en onderbren­gen in huizen

21 mei De acht Achterhoekse gemeenten willen zestien huizen om huidige daklozen of mensen die dakloos dreigen te raken in onder te brengen. De huizen zouden verspreid moeten worden over de gemeenten. Nu worden de dak- en thuislozen nog opgevangen in Doetinchem.