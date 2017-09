Een gewone Achterhoekse jongen die radicale jihad-strijder werd

Het is haar manier om te kunnen gaan met het feit dat haar zoon, de middelste van drie, in 2014 naar Syrië is vertrokken, om zich aan te sluiten bij IS of een vergelijkbare groepering. Zijn naasten in grote verwarring achterlatend. Nooit heeft Tineke ook maar vermoed dat hij zo'n drastische stap zou nemen.



In het begin hadden ze nog wat contact via WhatsApp. ,,Maar hij vertelde nooit hoe het met hem ging of wat hij deed. Hij stuurde alleen maar religieuze teksten.’’



En daarna bleef het stil. Tineke heeft geen idee hoe het met hem is, wat hij doet. En waarom hij naar Syrië is vertrokken. Die vraag blijft maar rondzingen in haar hoofd: waarom? Ze heeft geen idee. Kennelijk leeft hij nog, anders zou het Openbaar Ministerie hem niet voor de rechter slepen. Dinsdag dient de zaak in Rotterdam.