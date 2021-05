Een gezicht voor de doden van Tergun; onderzoek naar mysterieuze begraafplaats op boerenerf Gaanderen

Samuel (13) en Tom (11) uit Deventer ademen De Graafschap: ‘Maar als Go Ahead promoveert vinden ze dat ook leuk’

12:37 Samuel (13) en Tom (11) Veenbergen wonen in Deventer, maar zijn geheel in de ban van De Graafschap. De broers gaan namelijk zes dagen per week naar Doetinchem op en neer, omdat ze bij De Graafschap in de jeugdopleiding zitten. Moeder Saskia Veenbergen-Lentelink: ,,Daar leven we helemaal voor.’’