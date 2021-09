Een grasmaaivlog en een ritje in de Poah-Lamborghini; wordt weerboer Gerrit de nieuwe Enzo Knol?

SILVOLDE - Je kent hem misschien van zijn wekelijkse ‘Weerpraot’, maar de kans is groot dat Achterhoeker Gerrit Vossers bij het grote publiek altijd bekend zal staan als de man van het ‘Poah’-filmpje op de rotonde. Maar de weerboer van het Oosten is meer dan dat. Na een paar keer in de vlog van Enzo Knol en in filmpjes op Dumpert te zijn verschenen, is hij nu een eigen YouTube-kanaal begonnen.