Een kijkje bij 60+ voetbal in Borculo: ‘Zo lang je nog achter een bal aan kunt rennen, moet je dat doen’

‘Groen’ plein bij Op d'n Esch feestelijk in gebruik genomen met zaagklus

26 september EIBERGEN - Bij IKC Op d'n Esch is vrijdag het vernieuwde schoolplein feestelijk in gebruik genomen. Hoewel juist ‘vergroend’, was de openingshandeling een zaagklus: Oponoa-clusterdirecteur Bert Izaks en Berkellands onderwijswethouder Anjo Bosman zaagden samen een boomstam door. Locatiecoördinator Kjell Vogel geeft aan dat het plein uitnodigt om vaker naar buiten te gaan.