Een kijkje in de keuken van Achterhoekse kunstenaars: daar maken ze keramagiek en kombucha...

Na 75 jaar eindelijk een graf voor luitenant Kavanagh in Steenderen

11 september STEENDEREN - Sinds 5 april 1945, de dag dat luitenant John Gordon Kavanagh sneuvelde in Rha, had de Canadees geen eigen graf. Daar is deze week verandering in gekomen. De Canadese War Grave Stichting heeft een graf voor Kavanagh geplaatst op de begraafplaats in Steenderen.