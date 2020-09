Een kinderboek door de ogen van dieren: schrijfster Marjan Tulp verbaasd over resultaat

Doetinchem­mer betaalt vanaf 2022 tien euro voor container restafval aan de weg

22 september DOETINCHEM - Wie straks in Doetinchem een container restafval aan de weg zet betaalt daar ongeveer 10 euro voor. De regeling dat bewoners voor restafval - de grijze bak of bij flats een grijze zak - moeten betalen gaat in 2022 in.