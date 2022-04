Een knock-out: Olga Heinen mag geen zorg meer leveren in Achterhoek: ‘Dit is vernederend!’

Hartverwar­men­de actie voor kinderboer­de­rij: donaties voor melkpoeder weeslamme­tjes

GENDRINGEN - Of er plek was voor vijf weeslammetjes? Natuurlijk, dáár hoefde kinderboerderij Engbergen in Gendringen niet lang over na te denken. Maar aan de liefdevol aangeboden opvang kleeft onverwacht wel een flink prijskaartje.

13 april