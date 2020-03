Een kus kan zomoor een 'doodskus’ waeze

Eerstens hemme de digitale media al veur een toename van de contacte op afstand gezörg. Deur de Me Too uutbraak is de directe umgang tusse de geslachte onder vedach komme te staon. Doorbi-j is onze privacy in quarantaine gedaon en now wudt deur 't Coronavirus 't onmiddellek contac helemaol in de ban gedaon.