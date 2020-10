Een leven lang verbonden met de piloten en de oorlog: Mia Lelivelt (1925 – 2020)

LICHTENVOORDE - Verzetsvrouw Mia Lelivelt uit Lichtenvoorde is overleden. Dat meldt het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Lelivelt is 95 jaar oud geworden.

Mia Lelivelt was 15 jaar toen ze door haar vader in het verzetswerk werd betrokken. Thuis in Lichtenvoorde was een onderduikplek ingericht. Vader Martin was aannemer en timmerde al in 1938 een geheime voorraadkast op zolder, ruim genoeg voor drie personen.

Vanaf eind 1942 is het de schuilplaats voor neergestorte piloten, die het land uit worden geholpen. Mia helpt bij de opvang zet badwater klaar en verbrandt de kleren van de piloten achter het huis. Later in de oorlog schuilen er ook joden en verzetsmensen.



Voorjaar 1944 wordt Martin Lelivelt na verraad door de Duitsers opgepakt. Mia kan nog een Engelse en Amerikaanse piloot op zolder verstoppen, die worden tijdens een huiszoeking niet door de Duitse soldaten gevonden. Als vader Lelivelt in juli wordt gefusilleerd, helpt Mia haar moeder met de zorg voor haar jongere broertjes, zoals ze haar vader beloofd heeft.

‘Ik zou me graag inzetten voor vluchtelingen’

Na de oorlog houdt Mia Lelivelt contact met onderduikers die de oorlog hebben overleefd. Vanuit Engeland, Amerika en Australië komen ze op bezoek in Lichtenvoorde, bezoeken het oorlogsmonument, de begraafplaats en het crash-museum in Lievelde.



Mia Lelivelt blijft haar hele leven in het ouderlijk huis wonen in de straat die na de Tweede Wereldoorlog naar haar vader is genoemd. Zij vertelde volop over de oorlogsperiode. De inmiddels 95-jarige zou het zo weer doen. ,,Als mijn lichaam jonger en sterker was geweest zou ik me nu graag inzetten voor vluchtelingen.”



Mia Lelivelt, overleden op donderdag 15 oktober, heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.