Een nachtje slapen in de boomhut van Erve Veldink in Haarlo

Het lijkt misschien niet de verstandigste keuze om uitgerekend op de warmste junidag ooit, een nachtje te gaan bivakkeren in een boomhut. Maar ja, afgesproken is afgesproken en bovendien: het is overal warm, dus maakt het bij deze temperaturen eigenlijk niet zoveel uit waar je bed staat. Bovendien, de hoogte van dit logement biedt door een aangenaam, weliswaar warm briesje, toch enige verkoeling. In combinatie met het bladerdak is het prima uit te houden op het terrasje van de boomhut van Erve Veldink in Haarlo.