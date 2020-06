Een natuurhotel bij Eibergen voor de gestrande wereldreiziger

Publiek moet 'even wennen' na heropening horeca in de Achterhoek

2 juni De dag dat iedereen eindelijk weer naar kroeg, restaurant en terras kon, verliep rustig in de regio. Horecazaken en bezoekers hielden zich maandag goed aan de coronamaatregelen. Het was af en toe even wennen, vooral met het anderhalve meter afstand houden. Maar incidenten of excessen kwamen niet voor.