Een oude appelboom als metafoor voor crisis

Omdat de boom zo oud was, droeg hij in sommige jaren meer dan in andere. Als er veel takken uit de boom vielen, werd het een matig appeljaar. 'Hie verlus täkkere, den dreg de kommende joorn at zoest', zei mijn immer positieve opa dan. En inderdaad leek het of de boom zijn ijdele last afschudde om daarna aan een nieuwe cyclus te beginnen.



De appelboom schoot mij te binnen tijdens het mijmeren over de jaren na onze crisis. Inmiddels denk ik niet meer dat een snelle en identieke restauratie van de situatie van voorheen haalbaar of zelfs zinvol is. En ik zie dat niet als een probleem, ben daar niet somber over. Zoals velen stoorde ik mij al langer aan de ijdele overdaad waarin onze samenleving afgleed. Al die particuliere rijkdom bijvoorbeeld, die leidt tot verspillende consumptie, tot uitputting van bronnen, tot verloedering van natuur, tot verlies van gemeenschap. De eenzaamheid van de snelheid van leven wordt mensen te veel.



In de individuele rattenrace naar almaar meer, verliezen we veel intermenselijke waarden. En die maken onze soort juist zo succesvol: de natuurlijke samenwerking van de kudde. Die is niet opzij te schuiven voor de dwangvoorstelling van een politiek plan. In dit geval van het totalitaire kapitalisme dat zich ongemerkt van ons meester aan het maken was.



Die oude boom leert mij dat we kunnen versoberen, om daarna rijker voor de dag te komen. 'Een uitdaging’ heet dat in eigentijds jargon.