Een plotselinge ontmoeting op straat met oma uit 1899

Rechtbank veroor­deelt Algerijn tot 8 jaar cel voor steekpar­tij in azc Winters­wijk: ‘Geen zelfverde­di­ging’

WINTERSWIJK/ZUTPHEN - Een 36-jarige Algerijn die op 10 september 2021 in het asielzoekerscentrum in Winterswijk een landgenoot met een mes in het hart stak is, gelijk aan de eis, veroordeeld tot acht jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

8 april