Een pluizig aapje met een enorme snor bekijken? Het kan straks mogelijk in een minidierenpark in Lochem

Clubs in Oude IJssel­streek krijgen deel van rijksbij­dra­ge

26 november GENDRINGEN - Verenigingen in Oude IJsselstreek krijgen een deel van het geld dat de gemeente vanuit het rijk ontvangt ter compensatie van de coronakosten. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. In totaal is 110.000 euro beschikbaar gesteld.