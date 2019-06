Een prijswinnende tuin voor alle zintuigen, waar je natuur ziet, hoort, ruikt en voelt

Wilde bijen, wat meer gecultiveerde honingbijen, goudgroen glanzende kevers, libellen en waterjuffers, hagedissen en sprinkhanen, spreeuwen en merels; het gonst van dierlijk leven in landschapstuin 't Meihuus. De Breedenbroekse tuin is volgens de tuinvereniging Groei & Bloei hét voorbeeld van een levende tuin. De inspanningen van Wim en Yvonne Duitshof kreeg de hoogste waardering van de jury, die onder de indruk was van de inrichting, de diversiteit en de ruimte voor plant en dier. 'Het is een tuin waar je de natuur ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft', noteerde juryvoorzitter Frans Beijering.

Bezoek

Een dag nadat de prijswinnende tuin een weekend lang te bezoeken was wordt er alweer volop gewerkt op het anderhalf hectare grote terrein rondom de boerderij uit 1799. In vijftien jaar tijds is het boerenland rond de gebouwen stap voor stap veranderd in een landschapstuin met verschillende sferen. De imposante eik waar je vanaf het terras achter het huis op uitkijkt heeft alle veranderingen overleefd, net als een peer, een berk en een els. ,,Het was een woestenij toen we hier kwamen’’, kijken Yvonne en Wim terug. ,,We hebben eerst het huis laten verbouwen en toen zelf de bijgebouwen gerenoveerd.’’

Groene vingers en gouden handjes

Yvonne was meteen verkocht toen ze de boerderij voor het eerst zagen. ,,Ik had één wens. Wonen op een plek waar je de zon onder ziet gaan. Toen we dit voor het eerst zagen werd er al wat verbouwd. Ik voelde dat ik hier moest wonen, ik was er emotioneel van. Een half jaar later konden we dit alsnog kopen.’’



Yvonne had de groene vingers, echtgenoot Wim de gouden handjes, zegt Yvonne. ,,Alle banken op het terrein heeft hij zelf gemaakt, daar is het mee begonnen.’’



Hij kreeg van daaruit vanzelf liefhebberij in tuinwerk, vult hij aan.