Een prikdiploma voor Gerben na eerste coronavaccinatie bij Elver

Wasdroger vliegt in brand in Lichten­voor­de

25 januari LICHTENVOORDE - Door onbekende oorzaak is deze maandagmiddag in een woning aan de Vondelstraat in Lichtenvoorde een wasdroger in brand gevlogen. Bewoners ontdekten de brand en waarschuwden de brandweer. Die had het vuur snel onder controle.