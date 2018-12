‘Een probleem is er pas als er nog een week te leven is’

U mag uzelf gerust ervaringsdeskundige noemen, toch?

,,Ik was in januari 2017 amper gestopt als burgemeester toen de een na de ander me vroeg over integriteitskwesties. Hoe ik had gehandeld? Bestuurders vroegen het aan me maar ook particulieren. Ik werd er zo druk mee dat mijn vrouw zei: waarom begin je niet voor jezelf? Bij ons bureau ben ik de ervaringsdeskundige. En ik mag er graag over vertellen."