Een pubquiz, maar dan over kunst, in Borculo

Het is niet per se nodig een groot kunstkenner te zijn, want eigenlijk kan iedereen die liefhebber is van kunst meedoen aan de eerste Berkellandse kunstquiz. Donderdag kunnen teams van twee tot vijf personen in café Kerkemeijer in Borculo strijden om de eeuwige roem. Op deze manier wil de kring de aandacht voor kunst oppeppen, maar vooral ook meer onder de aandacht brengen bij een jonger publiek.