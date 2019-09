Een rondje Stadsfeest: keuze in overvloed

Ook in de Grutstraat is het gezellig druk, maar zeker niet overvol. Op de kop van deze straat speelt de Silvoldse soulformatie Miller & the Tone Machine voor het oog van enkele honderden toeschouwers. Verderop is het goed toeven op de terrassen, want de temperatuur blijft vanavond lang flirten met de 20 graden.



Terwijl in de Korte Kapoeniestraat de Nederlandstalige klanken van Elz Bakker and Friends te horen zijn, begeeft een stoet van overwegend jonge bezoekers zich richting D-toren. Tijdens Koningsdag was een entreeticket hier noodzakelijk, nu is het feest gratis toegankelijk. Beveiligingsmensen controleren enkel de inhoud van tassen.