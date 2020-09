Een rondje zwieren om de Catharinakerk; het zou zo maar kunnen deze winter

infographic Zutphen voorziet schade­claim bij monumenten­sta­tus Meisjesvak­school, bespreking achter gesloten deuren

23 september De voormalige Meisjesvakschool in Zutphen wordt voorlopig nog niet aangewezen als gemeentelijk monument. Zo’n monumentenstatus kan Zutphen mogelijk geld gaan kosten als de eigenaren van het pand naar de rechter stappen. Eerder zijn de eigenaren met de gemeente overeengekomen dat er appartementen op de locatie mogen komen. In het huidige pand is dat volgens hen niet mogelijk.