Een schilderij vol symbolen voor Rik en de overleden Damien: ‘Het is een vrolijk kunstwerk geworden’

,,De Eiffeltoren. Daar heeft Damien me ten huwelijk gevraagd”, zegt Rik Besselink terwijl hij kijkt naar het grootste van de twee kunstwerken. Samen met kunstenaar Jesse van der Horst bevindt hij zich in de tuin van zijn ouderlijk huis in Doetinchem. Besselink, opgegroeid in Ulft, vertelt er het verhaal van het eerste kunstwerk.



,,Op 8 mei 2010 zijn Damien en ik getrouwd, als eerste homostel in Ruurlo, waar we toen op het kasteel een groot feest gaven”, zegt de inmiddels in Almere wonende Besselink. ,,Op 8 mei 2020 wilden we ons tienjarig jubileum op hetzelfde kasteel vieren, maar door corona was dat niet mogelijk.”



Vrienden van het stel wilden het jubileum niet zomaar voorbij laten gaan, herinnert Van der Horst zich. ,,Vorig jaar april werd ik benaderd door de zus van Rik. Of ik, als verrassing, een kunstwerk wilde maken voor Rik en Damien. Ik belde met hun vrienden, die me vertelden wat er absoluut in moest.”