Een spectaculaire luchtshow door bedreigde spreeuwen

Na waarschu­wing van boa’s is Patricia (58) het zat: ze wil hondenlos­loop­plek voor haar Doortje in Zutphen

In alle wijken van Zutphen is een hondenlosloopgebied te vinden, maar niet in de nieuwbouwwijk Noorderhaven. Dat steekt hondenbezitters als Patricia Otto (58). Ze willen hun hond ook zonder riem kunnen uitlaten. ,,Voor een hond is het belangrijk om te kunnen rennen.’’

30 september