Een sprookje aan de Dammerweg in Borculo met de hooiberg als decor

BORCULO – De weg ernaar toe brengt de liefhebber van verrassende, niet beeldende kunst al in verroering. En als je aan het einde van de Dammerweg de Hooiberg bereikt, gaat het hart van gesproken kunst echt sneller slaan. Kunst langs de wandelroute had zondag onder meer de Needse dichteres Henny Baeken in de route.

Het publiek beperkt zich echter tot een wel zeer select gezelschap van enkele oudere belangstellenden die voor deze gelegenheid onder de kap van de Hooiberg hebben plaatsgenomen. „Ik had m’n hondje wel mee kunnen nemen”, stelt Henny Baeken vast als ze de verfrissende tocht onder de kap waarneemt. Ze moet nog even wachten tot dichteres Marion Steur uit Doesburg haar optreden heeft afgerond. Steur vertelt over haar gedichten, waarvan er een op locatie 7 is opgenomen in de kunstwandelroute van Kunstkring B-Art.

Reiskoffer

Henny Baeken is een Belgisch-Nederlandse kunstenares met meerdere creatieve pijlen op haar boog. Een sneakpreview in haar reiskoffertje, leert dat deze dame graag op slippertjes loopt en kennelijk klassieke muziek gebruikt voor haar optreden. Ondertussen wordt de rol van zintuigen met betrekking tot haar kunstuitingen besproken en zijn de klanken van een beroemde componist zo dadelijk te horen vanaf vinyl onder de kap van de Hooiberg.

Langspeelplaat

„Ben speciaal voor de langspeelplaat naar Neerpelt in België gereden. Maar dat heb ik graag gedaan. Dit is zo mooi om te doen. Waar ik de plaat op draai? Op deze speler.” In het koffertje zit ook nog een pickupje verstopt dat op batterijen werkt. Het is net een sprookje aan de Dammerweg waar deze zomerse zondagmiddag op meest pure wijze de schoonheid van de eenvoud tot uiting komt.

Ode aan het landschap

Dolf Bierhuizen laat als mede-initiatiefnemer weten dat de Kunstkring enkele niet beeldende kunstenaars een podium wil geven om te laten zien dat je kunst ook op die wijze tastbaar kunt maken op een kunstwandelroute zoals die in en rond Borculo is uitgezet. „Cultuur en natuur en natuur lenen zich uitstekend voor een Ode aan het Landschap waar de Kunstwandelroute zich op richt. In dat opzicht leent de Hooiberg halverwege deze route zich uitstekend als decor.”

De plek, het weer

En daar heeft Bierhuizen geen woord teveel mee gezegd. Alleen jammer dat niet meer mensen van het tafereel hebben genoten. Marion Steur maakt zich er niet heel druk om. „Het is de tweede dag dat weer van alles mag en kan en er is zoveel te doen. Iedere activiteit heeft nu veel concurrentie. Voor mij is het daarom niet minder leuk. De plek, het heerlijke weer en de mensen waarmee we onder de kap zaten; het klopte en het was fijn om te mogen doen.”