Een tasje met werkboeken, werkbladen en schrijfgerei; scholen maken pakketjes voor leerlingen

In Bredevoort kozen de leerkrachten van 't Bastion voor bolderkar, fiets en auto om de pakketten thuis te bezorgen. ,,Mijn collega's weten waar de kinderen wonen", zegt directeur Annemarie Veerbeek van de Bredevoortse school. ,,We hebben pakketjes gemaakt, per wijk ingedeeld, en toen is alles rondgebracht. Dat was bijzonder, vaak zaten de kinderen voor het raam te wachten. Ze vonden het spannend dat de juf langs kwam. Soms hing er een tasje aan de voordeur, met een tekening voor hun juf."

Weekplanning

In het tasje zitten werkboeken, werkbladen en schrijfgerei. De school heeft ervoor gekozen om niet alles digitaal te doen. Veerbeek: ,,Als er in een gezin maar een computer aanwezig is, wordt dat lastig. En we vinden het ook niet wenselijk dat kinderen de hele dag achter de computer zitten.”



‘t Bastion werkt met een weekplanning, wat inhoudt dat de leerkrachten maandagochtend opnieuw bij alle leerlingen langs gaan met het pakket voor de volgende week. ,,We kunnen wel een pakket voor drie weken maken, maar dan wordt het te veel. En als straks blijkt dat het zes weken duurt, dan gaan we het zes weken rondbrengen. Bredevoort is niet zo heel groot, we zijn met anderhalf uur klaar. En de kinderen kijken ernaar uit."