Een tent vol verhalen op volle vluchtelingendag in Winterswijk

De klassieke driehoekstent van drie bij vier meter wordt gebouwd van doeken die zijn versierd door de leerlingen, onder begeleiding van kunstdocente Baukje Noordhoek.



,,We zijn al weken druk met het versieren van het textiel waarop leerlingen met tekeningen, symbolen en teksten hun verhaal vertellen en zo uitleggen wat hun hoop is en dromen zijn’’, zegt zij.



‘Hope and dreams’ is het thema van Vluchtelingendag, die in Winterswijk na het succes van vorig jaar opnieuw groots wordt aangepakt. In de tent op de Markt worden voorbijgangers uitgenodigd om in gesprek te gaan met de jonge vluchtelingen en aan de nog onbeschreven binnenzijde van het doek hun eigen hoop en wensen op te schrijven.



,,Zo wordt het een interactief project met inbreng van de leerlingen en bezoekers en bewoners van Winterswijk’’, zegt Noordhoek. De tent staat er van 12.00 tot 18.00 uur.