Een trefpunt onder een wervelende ‘cycloon’ in Borculo

Bedrijfs­leid­ster kappers­zaak in Groenlo uit functie gezet na discrimine­ren­de email: ‘Dit is die kamper’

11:00 Onderscheid maken tussen sollicitanten, op basis van iemands achtergrond; het is in Nederland bij wet verboden. Maar het gebeurt wel, ondervond een 19-jarige Groenlose vorige week, toen ze solliciteerde voor een stage bij AMI Kappers. ‘Dit is die ‘kamper’, wat moet ik daarmee?’