Een uitvaartdienst op een zeilschip: volgens Diana is niets onmogelijk

video Circus Bolalou verliest geliefde kameel Angeli in Laren

13:50 Triest nieuws voor circus Bolalou: kameel Angeli, een geliefde bewoner van het in Laren gestrande circus, is overleden. Het bericht komt op een slecht moment, want de circusartiesten waren zich net hard aan het voorbereiden op de heropening van komend weekend.