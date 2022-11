Een varken op de ladder, Noordijk houdt weer slachtvisite

‘Sint by night’ hult Borculo in sprookjes­ach­tig decor: ‘We willen soort Dickensfes­tijn, maar dan met Sinter­klaas’

BORCULO – Het maakt nogal verschil, vindt Sinterklaas. Of je nou in een dampende stoomboot naar Borculo vaart of met de schippers van de Jappe in een Berkelzomp je bestemming bereikt. „Ik heb begrepen dat ze dit plaatsje tot Sint-Nicolaasstad hebben omgedoopt zolang we in Nederland zijn. We zijn zeer vereerd.”

13 november