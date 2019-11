'Een varkensboer die wil stoppen, loopt er niet mee te koop'

Vrogger en Now Geurige pizza's in voormalig ‘gierpand’ Terborg

7:11 TERBORG - Er zullen weinig mensen zijn naar wie een pizza is vernoemd. Emrah Cekic, de uitbater van pizza- en shoarmazaak Holiday, is die eer te beurt gevallen. Zijn vader, die in 1996 met de zaak aan de Ettensestraat begon, bedacht pizza Emrah, nummer 87 op de kaart.