Een verwoest leven van Christien na zwijgzame jaren in de ‘Goede Herder’

GAANDEREN / OOSTERBEEK - De rampdag staat in het geheugen van Christien van de Boom (88) gegrift: 26 januari 1947. Een dag die begon als alle anderen. Thuis, bij haar pleegouders in Gaanderen. Zonder vooraankondiging werd ze uit huis gehaald en naar tehuis ‘de Goede Herder’ in Almelo gebracht. ,,Papa was niet eens thuis. Hij was aan het werk.”

Christien van de Boom werd in 1932 geboren in Rotterdam. Haar vader zat ‘op de vaart’ en wilde weinig van haar weten. En moeder? ,,Geen kwaad woord over mijn moeder. Ze was een schat. Maar ze kon niet zorgen voor mij en mijn broertjes.” En dus kwam kleine Christien als baby van een half jaar oud terecht in Gaanderen, bij de familie Tersteeg Kleinhesselink.

Quote Ik mocht nog net een koffertje mee, maar verder niks. Ik werd in een auto gezet en zwijgend zijn we naar Almelo gereden. Christien van de Boom

‘Ze was gek op mij’

,,Ik had daar een heerlijk thuis. Eerst bij opa en oma, daarna bij moetje, zoals ik mijn pleegmoeder noemde, en papa aan de Kerkstraat. Ik speelde hele dagen buiten. Ik had allemaal vriendjes en vriendinnen. Soms had ik nog contact met mijn moeder. Ze was gek op mij en vond het mooi dat ik een fijn thuis had gevonden.’’

,,Later kreeg ik er drie pleegzusjes en drie pleegbroertjes bij. Ik vond het heerlijk om met ze te poedelen. Lekker in het water. Of samen te spelen op de ‘bult’ van Gaanderen. Ik ging naar school. Eerst naar de lagere school, de St. Martinus. Later naar de vakschool in Terborg. Een protestantse school, omdat mijn vader protestants was. Dat vond ik lastig. Ik was katholiek hoor, net als papa en moetje.”

Christien was dan wel een pleegdochter, ze heeft nooit gemerkt dat ze anders was. ,,Ik hoorde er helemaal bij. Ik was echt gelukkig.”

Deze foto uit 1938 is gemaakt voor het huis aan de Kerkstraat 217 in Gaanderen. Links is vader Bernard Tersteeg met moeder Anna Tersteeg Kleinhesselink, daarvoor Christien van de Boom met hoedje, broer Bennie Tersteeg en pleegbroer Bennie Jansen.