Een vuurwerkverbod in Berkelland? Dat is niet te handhaven!

Na het vuurwerkverbod afgelopen jaarwisseling vanwege corona gingen in de gemeenteraad stemmen op om meteen helemaal een punt te zetten achter het afsteken van vuurwerk in Berkelland. Onder meer GroenLinks pleitte voor een lokaal vuurwerkverbod. De grootste partij in de gemeenteraad, het CDA, voelt echter helemaal niets voor het beëindigen van deze traditie.