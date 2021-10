Een winkel met alleen maar Playmobil in Winterswijk: ‘Zo’n poppetje uit de jaren zeventig, daar kun je nu nóg mee spelen’

De vraag naar de stes bleek zo groot, dat hij vrijdag aan de Misterstraat Toys with a Smile opent, een winkel vol met Playmobil.



De winkel is elke vrijdagavond en zaterdag open. Elk weekend staat Te Veldhuis in zijn eigen Playmobil-winkel, doordeweeks werkt hij bij een bedrijf in luxe jachtinterieurbouw. ,,Wat ik in mijn nieuwe winkel verdien is leuk, maar het blijft voor mij puur hobby”, zegt hij.



Als kind speelde Te Veldhuis heel wat met het speelgoed van Duitse origine, dat in 1974 voor het eerst op de markt kwam. Toen zijn eigen kinderen – inmiddels tieners – met Playmobil gingen spelen, wakkerde dat zijn liefde weer aan. Hij kocht zelf tweedehands sets, maar vaak bleken er één of meerdere onderdelen te missen.