‘Een woning is geen wapenmuseum’; burgemeester verwonderd over vondst in Terborg

video | update Afgebrande boerderij in Harfsen blijkt toch niet leeg, man en Mini meegenomen

30 april De brandweer is vanavond rond acht uur uitgerukt naar een brand in een rietgedekte boerderij aan de Harfsensesteeg in Harfsen. De vlammen sloegen uit het dak, rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Rond kwart voor elf gaf de brandweer het sein 'brand meester’, maar de boerderij ging in vlammen op, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.