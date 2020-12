Een woning met gebruiksaanwijzing, letterlijk

Hij en zijn vriendin Louise Kuiperije kregen de sleutel van de woning aan de Stationsstraat in Zelhem op 1 december. Sindsdien zijn ze flink aan het klussen. Haast is geboden, want ze hebben hun woning in Doetinchem verkocht en op 7 januari moeten ze daar uit zijn. Samen met hulptroepen zijn ze al wekenlang aan het schuren, schilderen en behangen.



Hekkelman: ,,De vorige bewoners hebben het huis in 1990 flink gerenoveerd. Daar hebben we geluk mee. Nieuwe cv-leidingen, elektra, binnenmuren met isolatie, dubbele beglazing. De badkamer, het toilet en de keuken laten we eerst maar even zo. Die pakken we later wel aan.”