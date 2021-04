Een zandstrook, bijzonder kunstgras, een powerhill én technische snufjes: Vitaal Sportpark daagt uit om te bewegen

Gelre sluit niet uit dat afdelingen sluiten in ziekenhuis Zutphen: ‘Zo doorgaan is niet meer te betalen’

24 april Het is zeer de vraag of de intensive care (ic), Spoedeisende Hulp (SEH) en andere afdelingen van het ziekenhuis in Zutphen blijven bestaan. Gelre ziekenhuizen komt jaarlijks geld tekort om het voortbestaan van de ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn te garanderen en sluit niet uit dat er afdelingen gaan sluiten.