Eenmalig minder ozb-verhoging in Oost Gelre om gemaakte fout te herstellen

GROENLO - De onroerendezaakbelasting (ozb) in Oost Gelre wordt volgend jaar niet extra verhoogd. Op die manier wil de gemeente de fout met het innen van de (ozb) in Oost Gelre in 2021 corrigeren.

Een amendement hierover, ingediend door coalitiepartijen CDA en VVD, werd deze week aangenomen tijdens de begrotingsraad in Groenlo. De ozb gaat hierdoor in 2022 niet met 4 maar met 2 procent omhoog, want de structurele verhoging van 2 procent blijft wel staan.

10 euro per woning te veel betaald

Navraag van het CDA en Nieuwe Liberalen Oost Gelre maakte eerder al duidelijk dat de gemeente een verkeerd percentage heeft gebruikt bij het innen van de ozb voor 2021. In plaats van de gecommuniceerde 0,137 procent hield de gemeente 0,141 procent aan. ,,Daardoor is er zo’n 10 euro per woning te veel betaald”, rekende Ruud Krabbenborg van het CDA voor. ,,Hierdoor is zo’n 120.000 euro teveel opgehaald.”

In de begroting van 2022 is al rekening gehouden met het terugbetalen van dit bedrag. Maar voor het CDA en VVD gaat dit niet ver genoeg. ,,We moeten niet een tientje terugbetalen, om die vervolgens met een verhoging van de ozb weer te innen”, aldus Krabbenborg.

Laagste belastingdruk in de Achterhoek

,,We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor mensen om zich in te vestigen. Daarnaast hebben we, na Aalten, al jaren de laagste belastingdruk in de Achterhoek. Ook moeten we oog hebben voor het feit dat onze inwoners de komende jaren in koopkracht achteruit zullen gaan door inflatie, stijgende energieprijzen, het jarenlang niet indexeren van de pensioenen en tal van andere zaken.”

Het is een zorg die door wethouder Karel Bonsen gedeeld wordt. ,,Daarom zijn wij als college bereid de extra verhoging te schrappen. Dus we kunnen instemmen met dit amendement”, aldus de wethouder.

De extra ozb-verhoging stond alleen voor 2022 op de rol. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is alleen een trendmatige verhoging van 2 procent voorzien.