Eenmansactie Tonni Wormgoor op Berkelpaviljoen: ‘Hier mag echt wel wat meer gebeuren’

Nou vooruit, iets minder stil was het op die mistige zaterdagmiddag in december, toen de Eibergse midwinterhoorngroep het clubkampioenschap blazen boven het water van de Berkel hield. Veel publiek kwam er niet op af, maar dat was vooral te wijten aan het waterkoude weer. Het beeld was mooi en de oale roop weerklonk sfeervol over de Maat.