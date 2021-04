Eenvoudig blij met een versierde kei

Wie schreef in de oorlog deze laatste woorden aan zijn ouders en verloofde Annie? ‘Treur niet om mij, want ik sterf voor God en voor het Vaderland’

24 april NEEDE - Op een zolder in Neede is een afscheidsbrief opgedoken van een jonge man die tijdens de Tweede Wereldoorlog is geëxecuteerd. Wie was hij, en wat is zijn verhaal? „Daar zijn we heel benieuwd naar.”