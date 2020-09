Eenzaam najaar voor mountainbikers in de Achterhoek: vrijwel alle mtb-tochten afgelast

Voorlopig gaan dit jaar alleen ritten door in Doetinchem, Lichtenvoorde, Varsseveld en Eibergen. Door aankomende tochten in onder meer Winterswijk, Aalten, Dinxperlo, Hoog-Keppel, Zelhem en Beek (Montferlandtocht) is al een streep gegaan. Over het doorgaan van de Marveldtocht in Groenlo bestaat nog twijfel.



De mtb-ritten zijn populair en drukbezocht, omdat de routes uniek zijn en vaak over particuliere stukken land gaan waar je normaal gesproken niet mag fietsen.