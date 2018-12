Eenzaamheid iets van oude mensen? Nee! Een derde jongvolwassenen in de Achterhoek voelt zich eenzaam

Dat blijkt uit cijfers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De gemeenten begrijpen dat het een serieus probleem is. Het nieuwe college van B en W van Bronckhorst bijvoorbeeld, dat vorige week zijn plannen presenteerde, zet de komende jaren in op de bestrijding van eenzaamheid.



De cijfers komen uit de Monitor Volwassenen en Ouderen van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ze zijn verzameld in 2016. De Monitor is een onderzoek dat ééns in de vier jaar wordt uitgevoerd.



Laagste van Nederland

In heel Nederland voelt 43 procent van de volwassenen zich matig tot zeer ernstig eenzaam. De Achterhoek heeft met 38 procent het laagste percentage van Nederland. Het stijgt echter wel. Bij de vorige Monitor, in 2012, lag het op 34.



De meeste eenzamen wonen verhoudingsgewijs in Doetinchem en Winterswijk. In beide plaatsen zegt 40 procent van de volwassenen zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. Het percentage eenzamen is het laagst in Oost Gelre (33 procent).



Onder de jonge volwassenen (19-34 jaar) ligt het percentage eenzamen het hoogst in Montferland (38). Ook hier scoort Oost Gelre het laagst met 27 procent.