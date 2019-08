Eenzame Brandon (26) en Mariëlle (27) zoeken een maatje via Twitter: ‘Alleen zijn went niet’

Hoe het voelt om vrienden te hebben, weet ze best. Ooit had ze er zat. Stapavonden, etentjes, gezelligheid: het was vanzelfsprekend. De chronische ziekte fibromyalgie heeft roet in het eten gegooid.



Het is een soort reuma in de weke delen van het lichaam. Constant pijn in spieren en bindweefsel, moeheid en klachten als een prikkelbare darm en migraine: Brouwer, die al vanaf jongs af aan met pijn kampt en op haar 20e de diagnose kreeg, heeft er mee leren leven.



,,Door alle pijn heb ik ook in een depressie gezeten. Ik ben 100 procent afgekeurd, dus veel thuis. M’n studie leraar gebarentaal in Utrecht kon ik niet afmaken.”