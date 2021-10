Eerbetoon aan alle verzetsstrijders: ‘Dit is dus het verhaal van J.W. Hageman’

Giel is woedend nadat 14-jarige buurjongen veronge­lukt op beruchte weg: ‘Hier waarschu­wen we al jaren voor’

3 oktober ETTEN/ TERBORG/ GAANDEREN - ,,Al jaren waarschuwen we en nu is onze buurjongen het slachtoffer”, zegt buurman Giel Dieker. Hij is woedend na het ongeluk vrijdag op de Slingerparallel bij Etten waarbij een 14-jarige scholier is verongelukt.