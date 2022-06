Eerbetoon aan Doesburgse slechtvalk: metershoge roofvogel op gemaal bij sluis

Is er nog een muur vrij in Doesburg? De afgelopen 3 jaar zijn er diverse muurschilderingen aangebracht in het Hanzestadje. Onder meer op parkeerplaats De Bleek, sporthal Beumerskamp, De Turfhaven, Kraakselaan en nu dus op het gemaal bij de sluis aan de Barend Ubbinkweg.

Het werk op het gemaal van waterschap Rijn en IJssel maakt deel uit van de zogenoemde Silo Art Tour Achterhoek. Silo Art Tour Achterhoek is een route langs diverse kunstwerken in de buitenruimte, toegankelijk voor publiek. De muurschilderingen zijn te zien in onder meer Winterswijk, Doetinchem en Groenlo. De slechtvalk en vissen (een verwijzing naar de vispassage naast het gebouw) in Doesburg zijn het tiende en laatste kunstwerk, meldt kunstenaar Sidney Waerts.

Quote Mensen vinden het mooi en wijken knappen er van op. Grond wordt meer waard en bedrijven zien dat ook Sidney Waerts

Waerts woont in Haarlem en is speciaal voor deze opdracht geselecteerd. ,,Mijn stijl sprak de opdrachtgever aan. Ik ben blij met deze klus. De slechtvalk is mijn lievelingsvogel, al jaren. Ik had er nog nooit een in het wild gezien. Tot nu. Ik heb er een zien vliegen bij de toren in Doesburg, met de verrekijker”, zegt Waerts.

2022 is het 7e broedseizoen van de slechtvalken in de top van de Martinitoren in Doesburg. Dit jaar is er maar een kuiken en het jong kan de nestkast nu elk moment verlaten.

De geschilderde slechtvalk wordt erg gewaardeerd door de werkgroep Slechtvalken Doesburg. ,,Ik vind het geweldig. Het is een eerbetoon aan de natuur én de slechtvalken van Doesburg”, vertelt José Meuwese van de werkgroep.

Dat er momenteel in Doesburg maar ook elders in Nederland veel muren worden voorzien van kunst, is volgens Waerts geen toeval. Het is een ontwikkeling die pakweg 20 jaar geleden is gestart in Amerika. ,,Mensen vinden het mooi en wijken knappen er van op. Grond wordt meer waard en bedrijven zien dat ook.”

Volledig scherm De bekendste recente muurschildering van Doesburg: het jongetje met trein op de oude GTW-loods in de Turfhaven. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Een niet zo mooie plek mooier maken. Dat deed Rosalie de Graaf met de afvalcontainers op het het Burgemeester Keiserplein in Doesburg. Haar vissen moeten ervoor zorgen dat er minder snel afval wordt gedumpt naast de containers. © theo kock persfotografie

Volledig scherm Rosalie de Graaf maakt met Doesburgse jongeren een kunstwerk op sporthal Beumerskamp in Doesburg. © theo kock persfotografie

Volledig scherm Het elektriciteitshuisje langs de Kraakselaan in Doesburg is in 2019 in de kleur van Hanzestad Doesburg gespoten en voorzien van het gemeentewapen. De kunstenaar wil anoniem blijven; het gaat om een Halt-project dat door Eshter Bosgoed (foto) is begeleid. © theo kock persfotografie